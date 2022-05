"Temos de devolver o Brasil ao povo brasileiro", diz Gleisi em ato que formaliza apoio do Solidariedade a Lula

A presidente nacional do PT ressaltou que o apoio do Solidariedade à candidatura de Lula faz parte da “construção de uma frente que vai resgatar nosso país para as mãos do povo” edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o apoio do Solidariedade à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República faz parte da “construção de uma frente que vai resgatar nosso país para as mãos do povo”. “Mais do que o direito de disputar essa eleição, temos o dever de fazê-lo, para devolver o Brasil ao povo brasileiro”, disse Gleisi nesta terça-feira (3), durante o evento que formalizou o apoio do Solidariedade à postulação do petista.

"Quero agradecer ao Solidariedade, ao meu amigo e companheiro Paulinho, que tem sido uma grande força na condução dessa frente e desse movimento em favor do Brasil e do povo brasileiro. Essa unidade que estamos construindo para o nosso país, para o presente que vamos vivenciar agora e para o futuro próximo. Não podemos deixar que esse país continue desgastado pelo ódio, pela arma, pela ignorância, pela ineficiência e pelo povo brasileiro”, disse a parlamentar.

“Aqui nessa casa hoje estão aqueles que acreditam no povo, no Brasil. Que sabem que é o trabalho, o amor, a solidariedade, a comunhão, que é a unidade mesmo na adversidade que faz as coisas avançarem. Aqui está quem lutou pela democracia, quem ajudou a construir nossa Constituição e, portanto, tem responsabilidade com o país. Mais do que o direito de disputar essa eleição, temos o dever de fazê-lo, para devolver o Brasil ao povo brasileiro. Então saúdo com grande alegria a construção dessa frente que vai resgatar nosso país para as mãos do povo, da classe trabalhadora e de todos aqueles que acreditam que esse país é grande, soberano e livre", completou Gleisi.

