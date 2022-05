“Temos um grande sim para a eleição, que é o Lula”, diz Viviane Mosé

Viviane Mosé enfatiza que um conteúdo que agrada as pessoas é algo que esteja calcado na verdade e no real. “E nada mais real do que Luiz Inácio Lula da Silva", diz edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, a escritora, poetisa, filósofa, psicóloga e psicanalista Viviane Mosé afirmou que, de fato, estamos num momento de crise da civilização gravíssima e as eleições serão um momento decisivo entre civilização e barbárie.

Segundo ela, a terceira guerra não é a do coronavírus nem da Ucrânia, mas a guerra da informação e é preciso usar as estratégias certas nessas eleições para garantir a vitória da verdade e não da mentira.

“O que determina essa eleição é uma guerra da informação. A terceira guerra mundial não é o coronavírus, que é a consequência de uma destruição ambiental onde nós nos tornamos hospedeiros de vírus. A guerra não é da Ucrânia. A guerra real em que o poder está se transformando e mudando de lugar e na informação. É ela que vende ou não o produto. É ela que elege ou não o candidato. Nós não somos mais consumidores. Nós somos o produto”, argumenta. "Um a um de nós somos disputado como produto já que as ordem piramidais caíram e não temos mais uma TV mandando em todo mundo", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ela, vivemos um momento de transição em que é preciso propor novas ordens. “Estamos diante de uma eleição num período tão grave e o que está em questão não é um candidato ou outro, mas um modo de ordenação e outro. É um modo de ver a vida de um lado e a morte de outro. Temos que ter lucidez suficiente para entender quais são as estratégias de luta nessa guerra eleitora”, sustenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ela, a informação do ‘sim’ é mais qualificada do que a do ‘não’ e citou um erro de comunicação na campanha de 2018 contra Jair Bolsonaro. “O ‘ele não’ naquela campanha foi um erro. O ‘ele’ é mais forte que o ‘não’. A campanha ‘ele não’ fortaleceu ele. O “não” na comunicação não tem muito valor. Nessa eleição a gente tem que falar do sim. ‘Ele sim’ tem valor e a gente tem um grande sim que é o Lula”, defendeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Viviane Mosé enfatiza que um conteúdo que de fato agrada as pessoas de verdade “é alguma coisa que produza vida e que esteja calcado numa coisa real”.

“E nada mais real do que Luiz Inácio Lula da Silva. Um cara que passou por todo tipo de vasculhamento de vida. A sua vida foi esmiuçada até o seu tataravô. O Lula tem uma história de dados objetivos, que são dados compartilhados pela ONU e não pelo governo Lula, que determina que Lula na história da humanidade por dados até hoje podemos medir foi o único governante no mundo que mais diminuiu a desigualdade entre as classes. A história do Lula é real. Temos que compartilhar o que é real”, frisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E acrescenta: “O que tem de brilhante no Lula é exatamente isso. Ninguém o derruba. Ele não é fake. Esse é o nosso cara. O nosso trabalho para essas eleições é invadir com o verdadeiro Lula. É uma alegria ter o Lula. Tenho absoluta certeza que o Lula vai ganhar essa eleição”.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE