“Tenho dó da nossa esquerda. No ritmo atual, só elegerá alguém em 20 anos”, diz Alysson Mascaro

O motivo, segundo o jurista e filósofo, é o fato de a esquerda “não mobilizar as massas”. “Até agora, com este modelo de governança do capital pela esquerda da direita, que é o que aconteceu com o PT, quem apanhou foi o petista e o petista até agora não aprendeu”, diz. Assista na TV 247 edit

247 - O jurista, filósofo e professor Alysson Mascaro disse à TV 247 que a incapacidade da esquerda de mobilizar massas, em razão da lógica do capital que constitui a própria esquerda e que esse mesmo setor reproduz, fará com que o próximo governo desse grupo só seja possível daqui 20 anos.

De acordo com Mascaro, a esquerda é sabotada pela narrativa do capital, que ela mesma reproduz. Com as políticas de Educação dos governos do PT, por exemplo, milhares de cidadãos sem condições financeiras ingressaram nas universidades. Lá, no entanto, passaram quatro, cinco ou até seis anos sendo alimentados com a lógica do capital. O resultado? Profissionais formados graças aos esforços de um governo de esquerda mas sem esta consciência. Segundo o professor, é este raciocínio que precisa ser modificado.

“Pelo ritmo atual, o próximo governo de esquerda no Brasil vem daqui vinte de anos só, porque a gente não mobiliza as massas. Até agora, com este modelo de governança do capital pela esquerda da direita, que é o que aconteceu com o PT, quem apanhou foi o petista e o petista até agora não aprendeu. Por que? Porque efetivamente a aparelhagem ideológica dominou muito a formação do próprio PT há 40 anos. O PT defende a democracia, a República, as instituições, a ordem e o capital. Quem apanha no final das contas? O petista. Eu tenho dó do ex-presidente Lula, porque ele, que foi constituído com a ideologia da esquerda da direita, que é isso que é, a ideologia dos sindicatos, exatamente por isso quem apanhou foi ele, e ele nunca deveria ter apanhado. Nós precisamos mobilizar o entendimento das pessoas para que elas possam sair da amarra mental que a sociedade capitalista fez para ela mesma”, afirmou.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais