“Tenho muito orgulho de completar 46 anos no mês em que o PT completa essa mesma idade”, diz Deyvid Bacelar

247 - O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras (FUP), Deyvid Bacelar, disse neste sábado (7/2) que a história do Partido dos Trabalhadores (PT) é uma referência para o Brasil e para o mundo graças ao presidente Lula, considerado uma das maiores lideranças populares do Ocidente.

“O presidente Lula sempre será para todos nós um exemplo de superação, pois nasceu em uma família pobre do Nordeste brasileiro, trabalhou como metalúrgico e foi líder sindical antes de se tornar presidente. Foi ele quem implementou programas como o Bolsa Família, que tirou milhões de brasileiros da pobreza. E foi ele quem demonstrou competência e capacidade de gestão durante seus mandatos, visto que o Brasil experimentou crescimento econômico e aumento da inclusão social sempre que esteve sob o seu comando”, avaliou Bacelar, que é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do governo Lula.

Comemorando a mesma quantidade de anos no mês em que o PT completa 46 anos, Deyvid Bacelar não esconde a emoção de estar vivenciando um dos melhores momentos de sua vida. “Tenho muito orgulho de ter minha trajetória de vida ligada ao PT e à luta por melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora brasileira. O PT é um partido que assumiu um compromisso com a redução das desigualdades sociais. São 46 anos do PT, um partido que tirou o povo da fome”, ressaltou Bacelar.

O Encontro Nacional do PT foi iniciado na última quinta-feira (5/2), culminando com um discurso do presidente Lula na manhã deste sábado no Trapiche Barnabé (Comércio). Estiveram presentes figuras históricas, como José Dirceu, Benedita da Silva, Eduardo Suplicy, além de todas as lideranças políticas do partido em âmbito nacional. Margareth Menezes, ministra da Cultura, cantou o Hino Nacional, emocionando o público presente. Antes da fala do presidente Lula, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Geraldo Alckmin, saudou a importância do PT na história do Brasil e citou como premonitório o filme “Eles Não Usam Black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri, no qual um dos personagens centrais é estimulado a observar um líder sindical, ouvindo a frase: “Este homem será um dos maiores líderes do planeta”. Era Lula, segundo ele.

O presidente Lula fez um longo discurso e lembrou que muitos partidos e líderes foram contra a criação do PT. “O PT teve de enfrentar muita adversidade. As pessoas que defendiam a democracia não queriam um novo partido para competir com eles. E ainda hoje é assim. Tem deputado até dentro do PT que não quer que surjam novos candidatos dentro do partido para não concorrer com eles”, afirmou o presidente.

“Esse partido nasceu a partir de algo extraordinário que foi o sonho de, pela primeira vez na história do mundo, levar ao poder representantes da classe trabalhadora. Até mesmo um dono de bar que desejava entrar no partido não entrava porque era considerado burguês”.

Lula arrancou risadas do público ao lembrar que o líder comunista Luís Carlos Prestes o admirou como líder operário, mas o criticou por não ser um operário científico. “Eu trabalhava mais de 12 horas por dia e o cara queria que eu fosse um operário científico. Se eu fosse científico eu não seria operário. Eu seria um intelectual”.