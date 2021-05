Tentativa de livrar Pazuello de punição pode instalar a anarquia nas Forças Armadas

Para a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o argumento de que Pazuello teve aval de Bolsonaro para subir em palanque pode instalar a anarquia no meio militar edit

247 - A versão de que o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde contou com o aval de Jair Bolsonaro para subir no palanque de uma manifestação política é uma narrativa para livrá-lo de punição.

Para o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, o argumento da anuência do chefe do Executivo, que é também chefe das Forças Armadas, para subir em palanque no domingo (23) pode “instalar a anarquia” no meio militar.

Trata-se de uma narrativa visando a livrar Pazuello de ser punido pelo Exército, que veda manifestação político-partidária por parte de militares da ativa.

O presidente da OAB defende a ida de Pazuello para a reserva e diz que a entidade “aguarda atentamente” o desfecho do impasse. E que, se preciso, a entidade entrará na Justiça para que haja punição, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

