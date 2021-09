Terceira via é articulada em reuniões que têm presença de Sergio Moro e do general Santos Cruz

Apoie o 247

247 - Todas as sextas-feiras no fim do dia, um quarteto se reúne para uma conversa sobre política por chamada de vídeo do celular: Luiz Henrique Mandetta, João Amoedo, o general e Sergio Moro, informa o jornalista Lauro Jardim no Globo.

A articulação é uma das muitas que ocorrem entre figurões da política, do empresariado e das forças armadas, em busca de uma candidatura da chamada terceira via. O mote esteve presente também nas manifestações coordenadas neste domingo pelo movimento direitista MBL.

