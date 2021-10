Terceira via espremida: só 12% não votarão em Lula nem em Bolsonaro, aponta pesquisa

Apoie o 247

247 - A pesquisa divulgada, nesta sexta-feira, 29, pelo Poder360 aponta que apenas 12% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no ex-presidente (PT) ou em Jair Bolsonaro, numa situação complicada para o setor da direita que tenta impulsionar a “terceira via”.

Segundo a pesquisa, no entanto, no último levantamento, publicado no início de outubro, a taxa era de 9%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 27 de outubro. Foram feitas 2.500 entrevistas, por telefone, em 420 municípios nos 26 estados mais o Distrito Federal.

Em dois cenários eleitorais, sem Lula e Bolsonaro, os principais candidatos são Sergio Moro (que deve se filiar ao Podemos), Ciro Gomes (PDT) e Alessandro Vieira (Cidadania).

Cenário 1

Sérgio Moro (sem partido) - 16%

Ciro Gomes (PDT) - 15%

Alessandro Vieira (Cidadania) - 10%

João Doria (PSDB) - 8%

Henrique Mandetta (DEM) - 8%

José Luiz Datena (PSL) - 3%

Rodrigo Pacheco (PSD) - 3%

branco/nulo - 28%

não sabem - 6%

Cenário 2

Ciro Gomes (PDT) - 16%

Sérgio Moro (sem partido) - 15%

Alessandro Vieira (Cidadania) - 11%

Henrique Mandetta (DEM) - 11%

Eduardo Leite (PSDB) - 3%

José Luiz Datena (PSL) - 3%

Rodrigo Pacheco (PSD) - 3%

branco/nulo - 30%

não sabem - 5%

