Tereza Campello: o Bolsa Família está em risco e o Brasil caminha para voltar ao Mapa da Fome

A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello critica a ideia do governo Jair Bolsonaro, que pretende reduzir o município no processo de cadastramento do Bolsa Família. O programa "está em risco", diz ela. O país caminha para voltar aos gravíssimos problemas de pobreza e fome do século XX", afirma edit

247 - A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello critica a ideia do governo Jair Bolsonaro, que pretende reduzir o município no processo de cadastramento do Bolsa Família. "O Bolsa Família está em risco, à medida que passa a ser mera transferência de renda numa relação beneficiário/banco, excluindo as dimensões de acesso a direitos e políticas públicas", diz Tereza em análise publicada no jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a ex-ministra, o "Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e do Cadastro Único (Cadúnico) "vêm sendo pactuados com governos estaduais e municipais desde 2003". "Pactuações foram construídas à cada mudança legal e normativa, a cada nova versão do cadastro, em cada reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT)", afirma.

"O Ministério da Cidadania vai implodir todo este processo, sem qualquer estudo técnico que dê suporte a interrupção de tão bem sucedida política pública, e apartar Estados e Municípios do processo. Não nos enganemos, o fim do SUAS e do Cadunico acabará com o sistema em bases federativas, mas os problemas continuarão na porta dos prefeitos, sem cofinanciamento e sem corresponsabilidade federal. Voltaremos às filas por cestas básicas e ações pontuais e insustentáveis, pari passu com o aumento da pobreza e da fome, que se apresenta ao país", afirma.

Segundo Tereza, "sob Bolsonaro vivemos o fim do modelo estabelecido na Constituição Federal de 88 ao tornar inviável o acesso à direitos sociais básicos". "A privatização da gestão do banco de dados do Cadúnico torna a população pobre no Brasil ainda mais vulnerável. O país caminha para voltar aos gravíssimos problemas de pobreza e fome do século XX agravados pelos novos desafios da sociedade de vigilância do século XXI".

O conhecimento liberta. Saiba mais