Tereza Cristina resiste a ser candidata a vice na chapa de Bolsonaro

247 - Especulada há vários dias como possível candidata a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), a ex-ministra Tereza Cristina (PP) resiste à ideia, segundo a coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles.

Ela considera sua candidatura ao Senado pelo Mato Grosso do Sul bem mais certa do que a possibilidade de ser eleita vice-presidente em 2022.

Além disso, a ex-ministra afirma que o ritmo de trabalho no Executivo a cansou demasiadamente. Também por esta razão, Tereza Cristina prefere caminhar pelo Legislativo.

Uma ala da campanha de Bolsonaro tem defendido o nome da ex-ministra para compor a chapa em vez do ex-ministro e general do Exército Walter Braga Netto (PL). A avaliação é de que Tereza Cristina pode ajudar Bolsonaro a conquistar votos do eleitorado feminino e facilitar as doações de campanha pelo agronegócio, por sua ligação com o setor.

