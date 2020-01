Terrorismo no Porta dos Fundos: Polícia Civil do Rio vai pedir ajuda de Santa Catarina para encontrar foragido

Com a Polícia Federal fora das investigações sobre o atentato terrorista ao Porta dos Fundos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro será obrigada a pedir a ajuda da corporação de Santa Catarina para encontrar o suspeito Eduardo Fauzi Richard Cerquis. Ele teria dito a amigos, por meio de um aplicativo de mensagens, que está em Florianópolis edit

247 - Com a Polícia Federal fora das investigações sobre o atentato terrorista ao Porta dos Fundos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro será obrigada a pedir a ajuda da corporação de Santa Catarina para encontrar o suspeito Eduardo Fauzi Richard Cerquis. Ele teria dito a amigos, por meio de um aplicativo de mensagens, que está em Florianópolis.

Reportagem do jornal O Globo destaca que "Fauzi está foragido desde terça-feira, quando foi alvo de uma operação policial. Ele publicou um vídeo na internet no dia seguinte no qual chama os integrantes da produtora de "criminosos, marginais e bandidos". Nas imagens, ele expõe críticas ao especial de Natal do Porta dos Fundos ("A primeira tentação de Cristo") por retratar Jesus Cristo como homossexual."

A matéria ainda sublinha que "os investigadores acreditam que o grupo responsável pela ação era formado por cinco pessoas — Fauzi seria o motorista do carro que aparece nas imagens registradas por câmeras de segurança. Em uma das gravações, ele é visto após o ataque em uma rua de Botafogo desembarcando e retirando uma fita que escondia a identificação do automóvel."

Além de Fauzi, que atuava como guardador de carros no Rio, a polícia também investiga outras quatro suspeitos de participação no ataque. Eles poderão ser indiciados por associação e organização criminosa.