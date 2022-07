Terrorista bolsonarista que invadiu festa e matou militante do PT se define como 'conservador e cristão' nas redes sociais

Apoie o 247

247 - O terrorista bolsonarista Jorge da Rocha Guaranho, que assassinou o guarda municipal petista Marcelo de Arruda durante uma festa de aniversário na noite de sábado (9, em Foz do Iguaçu (PR), se define nas redes sociais como “conservador” e “cristão”.

Além de de defender o governo Jair Bolsonaro, ele também diz ser contra a descriminalização das drogas, contra o aborto e defende o uso de armas de fogo como um instrumento de defesa.

Na última postagem antes do crime, ele retuitou uma publicação do ex-presidente da Fundação Cultural Palmares Sérgio Camargo que qualificava os políticos ligados à esquerda de bandidos travestidos de políticos: "Não podemos permitir que bandidos travestidos de políticos retornem ao poder no Brasil. A responsabilidade é de cada um de nós", dizia a postagem.

Em uma postagem anterior, o bolsonarista publicou uma postagem homofóbica contra o jogador de futebol Richarlyson, que assumiu ser bisexual. "Popeye assume que come espinafre”, escreveu. Ele também já respondeu a postagens da jornalista Mônica Bergamo e do influenciador Felipe Neto com ofensas e palavrões.

Em junho do ano passado, ele postou uma foto em que aparece ao lado do deputado federal (PL-SP). Em abril, ele fez uma outra postagem com a frase “vamos fortalecer a direita", em uma corrente da "#DireitaForte" para impulsionar perfis de conservadores com poucos seguidores.

De acordo com a delegada Iane Cardoso, Guaranho - que é policial penal - é um dos diretores da Associação Recreativa e Esportiva da Segurança Física (Aresf), clube onde o crime aconteceu. Apesar da família acreditar que a vítima não conhecia o matador, a polícia investiga se ambos se conheciam.

"A informação que temos a priori deu a entender que eles se conheciam, mas não há histórico de que tenha havido uma divergência ou briga anterior", disse a delegada de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. "Por isso a gente deduz que talvez eles tivessem um conhecimento", completou.

O bolsonarista, que foi baleado por Arruda durante a troca de tiros, segue internado em estado grave.

