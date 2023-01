Terrorista preso por destruir relógio de Dom João VI se cala durante depoimento

Apoie o 247

247 - O bolsonarista Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, permaneceu em silêncio durante depoimento à Polícia Federal na noite de segunda-feira em Uberlândia (MG). Ele foi preso pela Polícia Civil na cidade mineira na segunda por participação nos atos terroristas do dia 8 de janeiro.

Alvo da Operação Lesa Pátria, Antônio foi filmado destruindo o relógio Balthazar Martinot, do século 17, presente da corte francesa para Dom João 6º, durante a invasão ao Palácio do Planalto no último dia 8.

A PF informou que ele é investigado sob a acusação dos seguintes crimes: abolição violenta do Estado democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado; associação criminosa; incitação ao crime; destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A embaixada da Suíça ajudará o governo brasileiro a restaurar o relógio, mas o êxito do projeto continua incerto. (Com informações do UOL).

