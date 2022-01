Teste de Covid: 51,8% das cidades dizem não ter recebido verba federal

De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), gestores declararam não ter recebido recursos ou apoio edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Com a alta demanda por testagem para detectar a Covid-19, 18,1% das cidades brasileiras declararam não ter mais equipamentos para fazer o exame. Dados da 33ª edição de pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), promovida entre os dias 10 e 13 de janeiro, apontam preocupação com a crescente demanda e com a falta de recursos.

Dos quase 2 mil municípios que participaram do mapeamento, 93,9% apontaram o crescimento preocupante de atendimentos a pessoas com sintomas gripais em hospitais e postos de saúde. Enquanto 1.499 (80,1%) dos gestores afirmam ter teste rápido para a detecção da Covid-19 disponível, outros 339 (18,1%) sinalizaram a falta dessa ferramenta de auxílio no diagnóstico.

Entre eles, 969, ou 51,8% dos gestores entrevistados, afirmam não ter recebido apoio do governo em relação à testagem por meio do Plano Nacional de Expansão de testagem para Covid-19.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE