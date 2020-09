Tico Santa Cruz diz que Michelle tem que 'cobrar do Bolsonaro'

247 - A esposa de Jair Bolsonaro, Michelle, está irritada com as críticas que recebe desde que veio a público o depósito de R$ 89 mil que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e a mulher, Márcia, fizeram em sua conta, a primeira-dama Michelle Bolsonaro quer ir para cima daqueles que considera detratores. Agora ela quer processar a banda Detonautas, que lançou a música "Micheque".

Em entrevista à coluna de Chico Alves no UOL, Tico Santa Cruz rebate a primeira dama. "Como a gente está num país democrático, você tentar de alguma forma intimidar, mesmo através de uma ação, um artista que fez um questionamento, que fez apenas uma pergunta, que não fez nenhuma afirmação e nem foi desrespeitoso, sinto como um flerte com uma atitude de censura".

Ela tem que exigir que seja resolvida essa situação, para deixar de ser o foco. Mas enquanto não se esclarece a situação, como pessoa pública, de alguma maneira, é alvo de questionamento.

Se o problema é do presidente, ele tem a obrigação de proteger a primeira-dama e esclarecer esse problema para evitar que ela seja exposta. Ela deveria cobrar do presidente uma explicação, para que deixe de ser o alvo, e não cobrar de quem pergunta.

