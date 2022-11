Tiros atingem caminhões de empresa de ex-ministro Blairo Maggi em área de bloqueio bolsonarista

Apoie o 247

247 - Caminhões da Amaggi, empresa que tem entre os acionistas o ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi, foram atingidos por tiros neste domingo (27), na região de Novo Progresso (PA), onde golpistas bolsonaristas tentam bloquear estradas.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a Polícia Militar do Pará confirmou a ocorrência e informou que as viaturas se deslocaram ao local.

Ainda de acordo com a PM, ninguém ficou ferido pelos tiros, mas não informam a quantidade exata de veículos alvejados. Segundo o jornal, foram ao menos seis caminhões atingidos.

A região de Novo Progresso registra conflitos causados ​​por manifestantes que não aceitam a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Nesta semana, foram presos seis suspeitos de participarem de ataque a tiros a agentes da PRF em Novo Progresso, no dia 7 de novembro, durante operação para desobstruir um trecho da BR-163.

