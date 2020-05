Tocantins decreta 'lockdown' em mais de 30 cidades

247 - O Governo do Tocantins decretou nesta sexta-feira, 15, o fechamento em mais de 30 cidades no estado como medida de contenção da propagação do novo coroanvírus. A medida começa a valer às 18h deste sábado (16) e deve durar pelo menos sete dias.

Estão proibidas visitas ou reuniões, públicas ou privadas, inclusive de pessoas da mesma família que não morem na mesma residência, independentemente do número de pessoas. Também estão proibidas as atividades religiosas presenciais, que podem ser feitas apenas na modalidade virtual.

A medida vale para todas as cidades da região do Bico do Papagaio, como é conhecido o extremo norte do Tocantins. Araguaína, que é a segunda maior cidade do Tocantins e a mais afetada pela doença no estado, também está na lista.

Veja a lista de municípios afetados:

Ananás

Angico

Aragominas

Araguaína

Araguatins

Augustinópolis

Axixá do Tocantins

Buriti do Tocantins

Cachoeirinha

Cariri do Tocantins

Carrasco Bonito

Colinas do Tocantins

Darcinópolis

Esperantina

Guaraí

Itaguatins

Luzinópolis

Maurilândia do Tocantins

Nazaré

Nova Olinda

Palmeiras do Tocantins

Praia Norte

Riachinho

Sampaio

Santa Terezinha do Tocantins

São Bento do Tocantins

São Miguel do Tocantins

São Sebastião do Tocantins

Sítio Novo do Tocantins

Tocantinópolis

Wanderlândia

Xambioá

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.