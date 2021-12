"Todas as vitórias do PT em eleições presidenciais foram com vices de partidos de centro", lembra Marcos Coimbra

Apoie o 247

247 - Presidente do Instituto Vox Populi, empresa especializada em pesquisas de opinião, Marcos Coimbra afirmou à TV 247 que não há “nada de estranho” na formulação de uma possível chapa presidencial para 2022 encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT) e composta pelo ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB).

Ele lembrou que o retrospecto eleitoral do PT dá sustentação para a composição de uma chapa entre a sigla, de esquerda, e outro partido de centro ou centro-direita. “O PT disputou todas as eleições com candidato próprio. Todas as vezes que o PT concorreu com um candidato a vice na esquerda, o PT perdeu a eleição. Todas as quatro vitórias que o PT obteve ele teve vices de partidos de centro. É mais ou menos de se esperar que uma pessoa com a experiência do Lula se lembre dessa história”.

Coimbra lembrou que os vices de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, José de Alencar e Michel Temer, sempre estiveram no campo da centro-direita e que, segundo ele, isso nunca foi motivo de discussão ou de desconfiança. “O Lula venceu as duas eleições que disputou com o candidato a vice que vinha da centro-direita conservadora. Dilma teve como candidato a vice o Michel Temer, e a costura para levar o Temer a ser vice da Dilma foi feita com grande presença do Lula, especialmente em 2010. Quem conduziu as negociações políticas foi o presidente Lula. Então o Lula, hoje, está pensando em um desenho parecido. Não tem absolutamente nada de estranho. Na verdade, ele está pensando em um desenho parecido, mas trabalhando com a hipótese de ter como candidato a vice um dos políticos com a história mais longa na administração do maior estado da federação [São Paulo]. Alckmin é o político que mais tempo esteve no governo do estado desde a proclamação da República. Não tem nada de esquisito. O Lula não está dando marcha ré, se entregando aos braços da direita, porque os dois melhores governos da história moderna brasileira foram os governos do Lula, tendo como vice um empresário conservador, vinculado a um partido de centro-direita [PL]”.

