Toffoli concede a Eduardo Cunha acesso integral a mensagens da Operação Spoofing

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli autorizou o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha a ter acesso integral ao vasto material apreendido na Operação Spoofing, informa o Metrópoles. As mensagens e informações contidas no material totalizam 7 terabytes.

A decisão do ministro também impõe à 10ª Vara Federal Criminal de Brasília a responsabilidade de proporcionar "acesso imediato" ao conteúdo, com o auxílio de peritos da Polícia Federal na análise dos dados. As mensagens obtidas na Operação Spoofing foram trocadas entre membros da Operação Lava Jato. >>> Toffoli manda investigar atuação da Transparência Internacional na Lava Jato

Cunha, que alega que os documentos podem contribuir significativamente para o exercício de sua ampla defesa, teve seu pedido atendido pelo ministro Toffoli. Este acesso ao material é considerado fundamental para que o ex-presidente da Câmara possa se defender de acusações relacionadas à Lava Jato.

Além disso, Cunha também solicitou ao relator da ação no STF a suspensão da tramitação de todos os processos e investigações que utilizaram a delação premiada de Lúcio Funaro em seu desfavor. No entanto, o ministro destacou que essa decisão está sob a competência do juízo natural do feito. "No que pertine ao pleito de suspensão da tramitação de todos os processos e investigações contra Eduardo Cunha que se utilizam da delação premiada de Lúcio Funaro, verifico que se revela prematura qualquer análise nesse sentido. Pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo natural do feito".

