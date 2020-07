Toffoli nega pedido de Sara Winters para afastar Alexandre de Moraes do inquérito das fake news

Presidente do STF, ministro Dias Toffoli, negou pedido impetrado pelos advogados da militante e ativista da extrema direita Sara Giromini que pedia a suspeição do ministro da Corte Alexandre de Moraes. Segundo Toffoli, a alegação é ilegítima edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, negou um pedido impetrado pelos advogada da militante bolsonarista e ativista da extrema direita Sara Giromini, conhecida como sara Winters, para que o ministro da Corte Alexandre de Moraes fosse afastado do inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos e contra as instituições.

No pedido, a defesa da extremista, que foi presa preventivamente em função de ameaças contra ministros da Corte, pedia a suspeição de Moraes. Caso o pedido fosse aceito, todas as medidas adotadas e as provas coletadas durante a investigação acabariam anuladas.

Toffoli justificou a decisão ressaltando que a acusação de suspeição é ilegítima por ter sido “provocada” pela própria militante extremista, que afirmou que iria “trocar socos” com Alexandre de Moraes, além de prometer que iria transformar a vida do ministro do STF em um “inferno”.

