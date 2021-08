Tomás, filho de Bruno Covas, diz que Bolsonaro é covarde

247 - O filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB-SP), Tomás Covas, 15, se manifestou sobre os ataques desferidos nesta segunda-feira (2) por Jair Bolsonaro contra seu pai, que morreu em maio deste ano.

Tomás disse que Bolsonaro fez "uma fala covarde" ao atacar quem não pode mais se defender, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Bolsonaro afirmou a apoiadores na porta do Palácio do Planalto, referindo-se a Covas: “O outro, que morreu, fecha São Paulo e vai assistir a Palmeiras e Santos no Maracanã”.

PUBLICIDADE

Em janeiro, o então prefeito foi ao Rio de Janeiro assistir à final da Libertadores no Maracanã com Tomás, seu filho único.​ "Lamento a fala dita hoje pelo incompetente e negacionista presidente Bolsonaro. Em uma fala covarde hoje durante a tarde, ele atacou quem não está mais aqui conosco, não dando o direito de resposta ao meu pai", afirmou Tomás Covas em mensagem enviada à jornalista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.