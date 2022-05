TPP encerra julgamento de Bolsonaro por crimes cometidos durante a pandemia

Apoie o 247

247 - O Tribunal Permanente dos Povos (TPP) encerrou nesta quarta-feira, 25, o julgamento de supostos crimes contra a humanidade cometidos por Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Agora o júri agora vai se reunir reservadamente para definir a sentença, que deve ser proferida no mês de julho. O TPP é considerado como um tribunal de opinião com impacto apenas simbólico e reputacional.

O grupo é composto por Luigi Ferrajoli, ex-juiz italiano; Eugênio Raúl Zaffaroni, juiz argentino da Corte Interamericana de Direitos Humanos; Vivien Stern, baronesa britânica e membro independente da Câmara dos Lordes no Parlamento do Reino Unido; e Jean Ziegler, sociólogo suíço e ex-relator da ONU para o direito à alimentação, entre outros.

Os brasileiros Joziléia Kaingang, geógrafa e antropóloga da etnia Kaingang; Kenarik Boujakian, jurista e magistrada brasileira nascida na Síria; Rubens Ricupero, diplomata e ex-secretário de Assuntos Interamericanos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil; e Vercilene Kalunga, advogada popular e quilombola do Quilombo Kalunga, também fazem parte do júri desta sessão.

O ocupante do Palácio do Planalto é alvo de denúncia feita em conjunto pela Comissão Arns (Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Coalizão Negra por Direitos e a Internacional de Serviços Públicos (ISP).

Bolsonaro é acusado de disseminação intencional do novo coronavírus a partir de ações e omissões do governo brasileiro, que afetaram as populações indígena e negra bem como os profissionais de saúde, acentuando violações de direitos humanos, vulnerabilidades e desigualdades -- promovendo mortes evitáveis. (Com informações da Folha de S.Paulo).

