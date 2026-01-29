Trabalhadora agradece Lula por isenção do imposto de renda: “recebi quase R$ 500”

247 - Uma trabalhadora identificada como Daniele agradeceu publicamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva após perceber, no contracheque, os efeitos da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirma ter recebido de volta quase R$ 500 com a retirada da cobrança do tributo.

O registro foi divulgado pelo deputado Lindbergh Farias em seu perfil na rede social X e mostra Daniele ao lado do parlamentar, ambos vestidos com becas de formatura, falando diretamente para a câmera em tom de comemoração e agradecimento. O vídeo repercute a aplicação prática da nova legislação sancionada pelo presidente Lula no fim de 2025.

No início da gravação, Lindbergh apresenta a trabalhadora ao presidente. “Presidente Lula, Daniele quer falar uma coisa pra você. Saiu o contra cheque dela”, diz o deputado.

Na sequência, Daniele relata o impacto direto da medida em sua renda. “Presidente... Daniele... Primeiramente agradecer pela sua existência. Hoje, vinte e nove de janeiro, saiu o contra cheque, onde doze por cento do imposto de renda foi retirado do meu contra cheque”, afirma.

Ela detalha o valor recebido com a isenção. “Eu recebi de volta quase quinhentos reais, graças à isenção de imposto que o senhor assinou pra nós”, declara, antes de concluir com uma manifestação política. “Muito obrigada! Em dois mil e vinte e seis a gente tá junto. O presidente já tá caindo na conta das pessoas.”

Lindbergh encerra o vídeo reforçando o alcance da política pública. “As pessoas estão percebendo. Vai ser uma realidade que vai melhorar a vida de milhões de brasileiros. Já está melhorando! Viva o Presidente Lula! Viva o Lula!”, diz.

A isenção de imposto de renda já tá fazendo diferença na vida dos brasileiros. Bora Lula! pic.twitter.com/dsHuCgE5UQ — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) January 29, 2026





A cena ocorre após a sanção, em 26 de novembro de 2025, da lei que ampliou a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física para quem ganha até R$ 5 mil por mês e criou descontos graduais para rendas de até R$ 7.350 mensais. A medida passa a valer para a próxima declaração e é considerada uma das principais iniciativas econômicas do ano.

Com a mudança, cerca de 15 milhões de brasileiros deixarão de pagar imposto ou terão redução no valor devido. Desse total, aproximadamente 10 milhões passam a ser totalmente isentos, enquanto outros 5 milhões se beneficiam de descontos parciais, ampliando o impacto direto sobre a renda disponível das famílias.

Para compensar a perda de arrecadação, a lei elevou a tributação sobre altas rendas, a partir de R$ 600 mil anuais, alcançando cerca de 140 mil contribuintes. A cobrança é progressiva, com alíquota máxima de até 10%, sem efeito negativo sobre as contas públicas, segundo o governo.

A ampliação da isenção do Imposto de Renda foi uma promessa de campanha de Lula. O projeto chegou ao Congresso Nacional em março de 2025 e foi aprovado por unanimidade tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, consolidando um dos principais compromissos econômicos do atual mandato.