Trabalhando em Brasília, diplomata e amigo de chanceler recebeu salário em dólar e euro como se estivesse em Paris

Diplomata Alberto Luiz Pinto Coelho Fonseca, amigo do chanceler Ernesto Araújo, recebeu salários de cerca de US$ 12 mil, além de 48,6 mil euros de auxílio-moradia referente a um ano e mais R$ 36,6 mil em diárias para residir no Brasil por mais de oito meses em 2019 edit

247 - O diplomata Alberto Luiz Pinto Coelho Fonseca recebeu salário em dólar, além de auxílio-moradia em Paris, embora tenha trabalhado a maior parte do ano passado em Brasília. Segundo reportagem do jornal O Globo, Fonseca é amigo do chanceler Ernesto Araújo e trabalho com ele no período em que recebeu os pagamentos. O Itamaraty afirma que os pagamentos foram feitos de acordo com a legislação.

De acordo com a reportagem, Fonseca recebeu salário de cerca de US$ 12 mil, além de 48,6 mil euros de auxílio-moradia referente a um ano e mais R$ 36,6 mil em diárias para residir no Brasil por mais de oito meses ao longo de 2019. Os gastos totais com o diplomata, incluindo passagens aéreas, somam cerca de R$ 1 milhão.

Alguns integrantes do Itamaraty observam que Fonseca teria permanecido lotado em Paris para completar formalmente o período de experiência necessário para ser promovido na carreira diplomática. A transferência definitiva de volta para o Brasil ocorreu oficialmente em janeiro deste ano.

Ainda conforme o Globo, a primeira vez que o diplomata integrou uma missão oficial no Brasil aconteceu em dezembro de 2018, durante a transição do Governo Michel Temer para o de Jair Bolsonaro. Ele retornou a Paris somente em abril de 2019. Em maio daquele ano, ele passou o mês em Brasília e entre o final de julho até outubro ele ficou em Brasília.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.