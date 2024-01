Trabalhistas fazem ato pelos 102 anos de nascimento de Leonel Brizola

Apoie o 247

247 - Admiradores de Leonel Brizola estão preparando uma homenagem pela comemoração dos 102 anos do nascimento do histórico líder trabalhista Leonel de Moura Brizola. O ato público, que tem entre seus organizadores o ex-deputado Vivaldo Barbosa, será realizado no Clube de Engenharia, Av. Rio Branco (RJ), 124, 22ª andar, na próxima quinta-feira (22), às 17h.

Nacionalista, Brizola foi o fundador do PDT e o único político eleito democraticamente para governar dois estados diferentes: Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

