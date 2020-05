Tragédia: Mãe mata filho e revela localização do corpo

O corpo de Rafael Mateus Winques, de 11 anos, foi encontrado nesta segunda-feira, 5, na cidade de Planalto (RS). A mãe do garoto confessou o crime. Segundo a Polícia Civil, ela disse que a morte teria ocorrido por medicação edit

247 - Uma tragédia ocorreu na cidade de Planalto, RS. O corpo de Rafael Mateus Winques, de 11 anos, foi encontrado pela polícia nesta segunda-feira, 5. A mãe do garoto confessou o crime.

A versão apresentada pela mãe ainda será apurada.

A reportagem do Portal Metrópoles destaca que “os agentes encontraram o corpo de Rafael em uma casa abandonada, nas proximidades de onde o garoto morava. O menino estava enrolado em um lençol dentro de uma caixa. Nas redes sociais, o Conselho Tutelar do município também confirmou a localização do corpo e lamentou a morte da criança.”

A matéria ainda acrescenta que “em depoimento, a mulher tinha contado que na manhã de 15 de maio acordou e o filho não estava mais dentro de casa. A suspeita disse que a porta da frente estava aberta, com a chave pelo lado de dentro. Não foram identificados sinais de arrombamento da moradia.”

