Tragédia no Pantanal dobra camada de poluição sobre São Paulo

O Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares), detectou um crescimento acima do normal para a camada de poluição na cidade de São Paulo nesta época do ano. Segundo o Insituto, o responsável por esse crescimento é a catástrofe que ocorre no Pantanal, que já perdeu mais de 15% de sua área verde e segue com ações inócuas do governo federal edit

247 - A cidade de São Paulo passa por um crescimento atípico da poluição, de acordo com o monitoramento com laser feito pelo Ipen. A camada de poluição sobre a metrópole nessa época do ano se estende até uma altitude de 1.500 metros. No último domingo, ela alcançou praticamente o dobro: 2.800 metros.

A reportagem do portal G1 destaca que “a piora acontece por um conjunto de condições desfavoráveis: falta de vento e chuva, que poderiam ajudar a levar os poluentes embora, e queimadas em outras regiões do país. Quando há aproximação de uma frente fria, forma-se uma espécie de "canaleta de vento" que traz ar das regiões Oeste e Centro-Oeste do continente para a cidade. Isso é uma característica natural, mas com as mudanças climáticas, tornou-se mais evidente.”

A matéria ainda acrescenta que “como há poluição vinda das queimadas no Pantanal, isso veio para o Sudeste, explica Eduardo Landulfo, pesquisador do Centro de Lasers e Aplicações do Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares). A poluição que fica em camadas mais altas geralmente é de queimadas. É comum que esse material seja levado de São Paulo pela brisa do mar ou pela chuva. Isso não aconteceu nos últimos dias, segundo ele.”

