“Tragédias como a de Recife são sociais e são evitáveis”, diz Boulos

247 - Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e pré-candidato a deputado federal pelo PSOL em São Paulo, disse que as enchentes e deslizamentos que tem vitimado centenas de pessoas nos últimos anos e mais recentemente em Pernambuco, “são tragédias sociais e são evitáveis”

“Nunca é demais relembrar que essas tragédias que estão acontecendo em Pernambuco, que já tinham acontecido no Rio de Janeiro, que já tinham acontecido aqui em Franco da Rocha e na Bahia, não são tragédias naturais. São tragédias sociais e são tragédias evitáveis. Aqui no Brasil tem uma particularidade que é a maneira como as nossas cidades se desenvolveram jogando os mais pobres sempre para as periferias mais distantes e para os piores, e portanto mais perigosos locais de moradia”, destacou ele durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247.

Boulos manifestou a sua indignação com a postura dos meios de comunicação que, segundo ele, quando tragédias como essa acontecem “vemos parte da própria mídia culpabilizando as vítimas por morarem numa área de risco”.

Boulos se diz confiante na vitória de Lula no primeiro turno e que o desafio de 2023 será “reconstruir o Brasil”.

“E nessa reconstrução a questão da habitação e a questão urbana tem que estar no centro de um novo programa habitacional. Temos um déficit habitacional gritante no Brasil, basta ver a população em situação de rua que aumentou de maneira dramática em todas as grandes cidades brasileiras”, completou.

