"Transformar as vítimas em culpadas é prática conhecida do fascismo", diz Cappelli, interino do GSI

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Ricardo Cappelli, afirmou pelo Twitter neste sábado (22) que após divulgadas as imagens do ex-ministro Gonçalves Dias circulando entre os terroristas bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, opositores do governo Lula (PT) tentam resgatar uma prática do fascismo.

"A tentativa de transformar as vítimas em culpadas é uma prática conhecida do fascismo", escreveu Cappelli. A extrema direita tem tentado emplacar a narrativa de que o governo Lula estaria envolvido nos atentados promovidos por bolsonaristas em Brasília no início do ano.

Foi o GSI que consultou formalmente o STF sobre a liberação de todas as imagens, o que faremos a partir de hoje. A tentativa de transformar as vítimas em culpadas é uma prática conhecida do fascismo. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) April 22, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.