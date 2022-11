Transição terá quatro coordenações e Janja vai comandar cerimônia de posse de Lula

Segundo o chefe de gabinete do PT no Senado, as nomeações de quem trabalhará na transição devem começar a ser publicadas a partir de quarta-feira (9) edit

247 - O gabinete de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá quatro coordenações e 28 núcleos temáticos. A informação é do chefe de gabinete da liderança do PT no Senado Federal, Wilmar Lacerda, segundo o G1.

O ex-ministro Aloizio Mercadante vai coordenar os trabalhos dos núcleos temáticos da transição. Já o ex-deputado federal Floriano Pesaro vai cuidar de todo o processo administrativo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai cuidar das relações institucionais com partidos.

O vice-presidente Geraldo Alckmin será o coordenador-geral de todo o trabalho. Alckmin será o responsável, entre outras atribuições, pelas questões jurídicas do trabalho de transição.

Paralelamente, a futura primeira-dama, Janja Lula da Silva, vai coordenar os preparativos da posse presidencial e será a responsável pelas decisões da cerimônia de 1º de janeiro.

Segundo o chefe de gabinete do PT no Senado, as nomeações de quem trabalhará na transição devem começar a ser publicadas a partir de quarta-feira (9). Além dos 50 nomes que deverão integrar a equipe de transição de forma remunerada, haverá também colaboradores "virtuais e voluntários".

