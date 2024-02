"Transparência Internacional violou a soberania nacional", dizem advogados após decisão de Toffoli

Apoie o 247

247 - Os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Fernando Hideo disseram ter recebido com alegria e satisfação nesta segunda-feira (5) a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli de investigar a atuação da Organização Não-Governamental (ONG) Transparência Internacional na Lava Jato.

A decisão do ministro responde ao pedido de apuração apresentado pelos advogados em nome do deputado federal Rui Falcão (PT-SP). "Nós apresentamos notícia-crime, em nome do Deputado Federal Rui Falcão, reportando que a 'cooperação' entre Transparência Internacional e Ministério Público Federal nos acordos de leniência violou a soberania nacional e pode ter caracterizado a prática de infrações criminais, atos de improbidade administrativa, faltas disciplinares e violações de deveres éticos e funcionais", sustentam os advogados.

Na decisão, Toffoli aciona a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União, “especialmente para investigar eventual apropriação indevida de recursos públicos por parte da Transparência Internacional e seus respectivos responsáveis, sejam pessoas públicas ou privadas". A investigação vai apurar se a ONG recebeu e administrou valores obtidos com multas em acordos firmados pela Lava Jato.

À jornalista Daniela Lima, do g1, um executivo da Transparência Internacional afirma que a ONG "nunca recebeu, nem receberia nada" da Lava Jato.

Artigos publicados no Brasil 247 pelo jornalista Joaquim de Carvalho revelaram como a Transparência Internacional foi parte do projeto de poder do ex-juiz suspeito Sergio Moro e do ex-deputado cassado Deltan Dallagnol . Reportagem do portal Consultor Jurídico também aponta que a ONG receberia ganhos financeiros com as multas direcionadas à "fundação Lava Jato", que Dallagnol tentou criar. Artigo do jornalista Marcio Chaer, editor do Conjur, também destaca como a Transparência Internacional se envolveu em grandes oportunidades comerciais , que foram abertas após empresas brasileiras serem atingidas pela Lava Jato. Ao que tudo indica, portanto, os relatórios da ONG atendem mais aos seus interesses econômicos do que ao combate à corrupção.

