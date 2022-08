Três em cada 4 beneficiários do Auxílio Brasil não querem reeleger Bolsonaro, aponta pesquisa BTG/FSB

Lula registra 61% da preferência do eleitorado beneficiado pelo Auxílio Brasil, contra 24% de Jair Bolsonaro edit

247 - Levantamento telefônico do Instituto FSB, contratado pelo banco BTG Pactual aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu oito pontos percentuais entre os eleitores beneficiados pelo Auxílio Brasil, que teve o valor ampliado de R$ 400 para R$ 600 às vésperas das eleições em uma tentativa do governo de melhorar os índices de intenção de voto de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo a pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (15), Lula registra 61% da preferência do eleitorado neste segmento, contra 24% de Bolsonaro. “Isto é dizer que três em cada quatro pessoas assistidas pelo programa do governo federal não querem eleger o presidente Bolsonaro”, destaca o jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda conforme a reportagem, Lula registrava 73% das intenções de voto neste segmento no final de junho antes da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que turbinou o Auxílio Brasil fosse aprovada pelo Congresso. Em julho, o índice do petista caiu para 53%. Segundo o levantamento, o ex-presidente tem 45% das intenções de voto, contra 46% de todos os outros candidatos somados, e tem chance de ser eleito já no primeiro turno.

No mesmo período, Bolsonaro registrava 28% das intenções de voto neste segmento do eleitorado no final de julho e caiu quatro pontos percentuais na última rodada da pesquisa.

A pesquisa telefônica ouviu 2 mil eleitores entre os dias 12 e 14 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00603/2022.

