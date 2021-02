Três estados têm casos de falsa aplicação de vacina; médicos explicam cuidados

O Conselho Federal de Enfermagem informou que apura denúncias da aplicação de uma falsa vacina nas cidades de Goiânia (GO), Maceió (AL), Niterói (RJ) e Petrópolis (RJ) edit

247 - O Brasil registrou pelo menos quatro casos de falsa aplicação de vacina contra a Covid-19 nos estados de Alagoas, Goiás e Rio de Janeiro. De acordo com a CNN Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem informou que apura denúncias desse tipo nas cidades de Goiânia (GO), Maceió (AL), Niterói (RJ) e Petrópolis (RJ), onde enfermeiros não teriam finalizado a aplicação do imunizante.

Segundo o conselho, também existe a possibilidade de o órgão pedir o apoio da Polícia Federal na apuração dos casos.

Em Petrópolis, por exemplo, uma idosa de 94 anos achou que recebeu a vacina, mas a seringa estava vazia. A técnica em enfermagem tentou tirar a proteção da agulha da seringa

As prefeituras das quatro cidades também solicitaram investigações aos respectivos Ministérios Públicos estaduais.

O pediatra, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, destacou que se trata de "uma situação absolutamente excepcional no serviço de saúde no Brasil, especialmente nos postos de vacinação".

"O Programa Nacional de Imunização tem uma tradição de controle de doenças, de erradicação, então isso não é prática habitual, é pontual, e não deve ser motivo de preocupação para ninguém, nem motivo para não se vacinar", afirmou.

