TRF-1 anula relatório do Coaf e encerra investigação contra Wassef

247 - A terceira turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) considerou ilegal o Relatório de Inteligência Financeira elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que aponta uma série de operações suspeitas de Frederick Wassef, advogado ligado a família de Jair Bolsonaro. Com isso, várias investigações envolvendo Wassef poderão ser paralisadas.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, os debates estão centrados na metodologia utilizada pelo Coaf para elaborar os relatórios. Em função da discussão, o juiz federal Ney Bello acabou trancando a ação, uma vez que as investigações envolvendo o advogado do clã Bolsonaro foram produzidas com base nos relatórios produzidos pelo órgão.

Segundo os magistrados, não existe hipótese legal para a expedição do documento no caso de Wassef. Em resposta à Corte, o Coaf afirma que seguiu o padrão e se baseou em 34 comunicações com diferentes origens. Ainda conforme a reportagem, Ney Bello, Maria do Carmo Cardoso e José Alexandre Franco foram os juízes que consideraram o relatório de ilegal .Caso o entendimento seja utilizado em outros tribunais, investigações que também usaram os relatórios podem ser paralisadas.

O juiz federal Ney Bello tem o nome cotado para assumir uma cadeira do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na vaga aberta com a saída de Napoleão Nunes Maia, que se aposentou no ano passado.

