TRF-1 concede liberdade provisória a Nelma Kodama, primeira delatora da Lava Jato

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu liberdade provisória à doleira Nelma Kodama, 56, a primeira delatora da Operação Lava Jato. Ela estava presa em decorrência de uma acusação de traficar cocaína.

Kodama é acusada de tentar enviar 580 kg de cocaína para a Europa, tendo sido presa em abril de 2022 em um hotel de luxo em Lisboa, Portugal. A Polícia Federal acredita em uma ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

continua após o anúncio

Na época da Lava Jato, Kodama afirmou ter sido pressionada pelos procuradores a incriminar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2015, ela foi condenada a 18 anos de prisão em regime fechado por 91 crimes de evasão de divisas, além de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa, mais pagamento de multa de 2,5 mil salários mínimos. (Com informações do UOL).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: