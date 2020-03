TRF5 impede confisco de ventiladores pulmonares comprados pelo Recife por Bolsonaro

Jair Bolsonaro tentou tomar posse de 200 ventiladores pulmonares adquiridos pela Prefeitura da Cidade do Recife edit

247 - Jair Bolsonaro fez uma requisição para tomar posse de 200 ventiladores pulmonares adquiridos pela Prefeitura da Cidade do Recife. O TRF5 acatou em parte o pedido do Município do Recife, para determinar que a União se abstenha de se apossar dos ventiladores pulmonares.

Os ventiladores são fundamentais no tratamento do coronavírus.

O TRF5 oficia a fornecedora Magnamed Tecnologia Médica S/A para que não atenda à requisição do Governo Federal. A decisão foi dada pelo desembargador Lázaro Guimarães, vice-presidente do TRF5 - no exercício da presidência, neste momento.