Tribunal arquiva ação contra sobrinho de Lula e pode beneficiar ex-presidente

247 - A decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região de isentar o sobrinho do ex-presidente Lula de uma ação penal, tomada na tarde desta terça-feira pela 4ª Turma do TRF-1 pode beneficiar também o ex-presidente Lula. Os juízes decidiram que cada réu terá que fazer um pedido para o tribunal para avaliar a situação separadamente.

Lula, seu sobrinho e o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, respondem a um processo criminal na 10ª Vara Federal de Brasília. Para o advogado de Taiguara Rodrigues, Roberto Podval, é possível que Lula e Marcelo Odebrecht consigam o mesmo benefício de seu cliente em breve.

"Vamos aguardar a publicação dessa decisão tomada hoje pelo TRF-1 para avaliar os próximos passos da defesa do ex-presidente Lula nessa ação. Ainda não foi publicada a decisão tomada pelo Tribunal", disse o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, informa o UOL.

A denúncia envolvia pagamentos após BNDES financiar obras da Odebrecht.

