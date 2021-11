Tribunal do Genocídio julgará na PUC-SP crimes de Bolsonaro durante a pandemia

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um júri simulado irá julgar crimes do governo Jair Bolsonaro na pandemia. A filósofa Sueli Carneiro, o ex-ministro Arthur Chioro, o dirigente do MST João Pedro Stedile, o padre e diretor do Educafro Brasil, Frei David, o líder indígena Edson Kayapó, a produtora Luana Hansen e a advogada Sheila de Carvalho integrarão o júri do "tribunal do genocídio" que será realizado na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, no dia 25 deste mês.

A iniciativa é promovida por professores, estudantes e trabalhadores da PUC-SP e pretende julgar, simbolicamente, os crimes do governo Jair Bolsonaro na pandemia, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

A desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Kenarik Boujikian atuará como magistrada no julgamento.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE