Troca no comando da PF do Rio reforça acusações de Moro contra Bolsonaro, diz defesa do ex-ministro

247 - O advogado de defesa de Sergio Moro, Rodrigo Rios disse que a mudança do comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro reforça as acusações feitas por Moro que o ex-ministro fez a Jair Bolsonaro ao deixar o governo. A informação é do blog da Bela Megale , do jornal O Globo.

“As mudanças no seio da Superintendência do Rio de Janeiro reforçam a veracidade das declarações de Sergio Moro, em especial que o desejo de troca por parte do presidente não era exclusivamente direcionado à mudança de troca do diretor-geral”, afirmou Rios.

Rolando Souza foi empossado nesta segunda-feira (4), como superintendente da PF e uma das primeiras medidas foi trocar o comando da superintendência fluminense.

Ele convidou o atual titular da PF no estado, Carlos Henrique Oliveira, para assumir a direção-executiva da corporação – alçado à condição de “número dois”, abrindo caminho para uma nova indicação no Rio de Janeiro

