Tropa de choque da PM é convocada pelo governo do MT para desobstruir rodovias

247 - O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), determinou o uso da tropa de choque da Polícia Militar para desobstruir as rodovias federais do estado, onde estão concentradas as manifestações antidemocráticas que pedem intervenção militar.

No último sábado (19), um grupo de bolsonaristas armados atacou um posto de apoio na BR-163. Diante da situação, o governo do MT decidiu retirar os manifestantes das ruas.

Em nota divulgada no domingo, o governador classificou a ação do grupo armado de “reprovável” e se referiu aos manifestantes como vândalos. Um planejamento para conter os manifestantes está sendo feito junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, informa o Metrópoles .

