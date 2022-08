TSE atende pedido de Ministério da Defesa e permite que mais 9 militares tenham acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas

Apoie o 247

Sputnik - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira (16) a inclusão de nove militares no grupo que inspeciona as urnas eletrônicas, segundo o jornal O Globo. A liberação aconteceu uma semana depois que o Ministério da Defesa fez a solicitação ao órgão, conforme noticiado.

Além de dar luz verde para que mais militares acompanhem o processo, o TSE, através do presidente Edson Fachin, permitiu que a pasta tenha mais três dias de acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas.

No ofício encaminhado ao ministro Paulo Sérgio Nogueira, Fachin, além de atender aos pedidos feitos pelo ministério, agradece a contribuição das Forças Armadas nas atividades desempenhadas pela Comissão de Transparência Eleitoral (CTE) e na logística das eleições.

"Renovo o reconhecimento deste Tribunal, não apenas pela contribuição das Forças Armadas no âmbito da CTE, mas sobretudo pelo valioso suporte operacional e logístico prestado por elas em todas as últimas eleições", disse o presidente do TSE citado pela mídia.

