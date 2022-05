TSE começa nova etapa de testes de segurança com voluntários sobre urnas eletrônicas

Apoie o 247

ICL

Reuters - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou nesta quarta-feira uma nova etapa de testagem pública de segurança do sistema de votação com o objetivo de colocar as urnas e demais componentes do processo eleitoral à prova para tentar identificar eventuais vulnerabilidades.

No momento, investigadores responsáveis por cinco planos de ataque considerados bem sucedidos em novembro vão examinar e avaliar as soluções desenvolvidas pela equipe técnica do TSE para sanar os achados encontrados em novembro do ano passado.

"No entanto, nenhum dos achados conseguiu atingir potencial para uma modificação de voto", frisou o tribunal, no comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa etapa de testagem das urnas está prevista em normas do tribunal e tem como intuito "fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança do registro e da apuração dos votos, bem como propiciar melhorias no processo eleitoral", segundo o TSE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A testagem ocorre em meio a ataques e suspeitas --sem evidências-- lançadas pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro ao sistema de votação por meio de urnas eletrônicas no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE