TSE determina remoção de fake news sobre Lula e Gleisi

247 - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Paulo de Tarso Sanseverino determinou nesta segunda-feira (26) a remoção de postagens em redes sociais (Facebook, Kwai e TikTok) que veiculavam desinformação, usando áudios antigos do ex-presidente Lula (PT) e da presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffman (PR).

Os áudios contêm "grave descontextualização", de acordo com o ministro, e já foram verificados por diversas agências de checagem, que comprovaram tratar-se de fake news.

"Verifica-se, com efeito, do teor dos vídeos impugnados, que foram veiculados trechos de falas aleatórias do candidato Lula e da deputada Gleisi Hoffmann, assim como diálogos retirados de situações diversas das quais foram travados – ou até aparentemente inexistentes, como no caso das falas entre o pretenso assessor e o motorista de Lula –, no intuito de criar uma narrativa artificial, a partir de supostos fatos verídicos", afirmou o ministro na decisão.

Sanseverino reconheceu que as publicações foram "manipuladas e editadas" no intuito de alterar o sentido das falas de Lula e Gleisi Hoffmann. "Com isso, (pretendiam) repercutir e interferir negativa e irregularmente no pleito, o que deve ser reprimido pela Justiça Eleitoral", acrescentou o ministro.

A decisão foi concedida após a Coligação Brasil da Esperança, da chapa Lula-Alckmin, entrar com representação junto ao TSE.

