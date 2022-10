TSE determina remoção de vídeo de Eduardo Bolsonaro com fake news sobre "kit gay"

Ministra do TSE diz que a “afirmação falsa" de Eduardo Bolsonaro já foi "multiplamente" desmentida edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Cláudia Bucchianeri determinou a remoção de um vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em que ele associa falsamente a candidatura do ex-presidente Lula (PT) à distribuição de um suposto "kit gay" nas escolas.

O conteúdo, entendeu a magistrada, contém “afirmação falsa de que o material teria sido efetivamente distribuído, com a erotização de crianças, o que, como já dito, já foi multiplamente atestado como falso”.

A publicação de Eduardo Bolsonaro foi feita na última quinta-feira (13).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.