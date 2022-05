TSE diz que vai manter visita de europeus para acompanhar eleições no Brasil

Para a Corte, quanto mais instituições acompanharem as eleições brasileiras, maiores as garantias de que o pleito irá ocorrer dentro da normalidade democrática edit

Apoie o 247

ICL

247 - O comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse que não vai desistir de trazer observadores da União Europeia (UE) para acompanhar as eleições de outubro, informa a jornalista Ana Flor, do G1. O anúncio acontece após objeções de Bolsonaro sobre a presença desse tipo de missão diplomática durante o pleito.

Os magistrados acreditam que quanto mais instituições acompanharem as eleições brasileiras, maiores as garantias de que o pleito irá ocorrer dentro da normalidade democrática.

De acordo com o TSE, já confirmaram presença:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Organização dos Estados Americanos (OEA), que já enviaram observadores em eleições anteriores;

Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Parlamento do Mercosul (Parlasul);

Outras instituições como Carter Center e International Foundation for Electoral Systems (Ifes), da Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) e da Rede Mundial de Justiça Eleitoral, estão negociando junto ao TSE a vinda ao Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE