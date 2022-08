TSE faz ressalvas a contas de Ciro de 2018 e cobra devolução de R$ 349 mil

Contas de Ciro foram aprovadas apenas com ressalvas. Ministério Público e área técnica do TSE sugeriram multa maior edit

247 - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou com ressalvas nesta terça-feira (9) a prestação de contas da campanha a presidente de Ciro Gomes (PDT) de 2018, mas determinou a devolução de R$ 348,8 mil ao Tesouro Nacional.

O valor foi proposto em voto do ministro Alexandre de Moraes. O relator do caso, ministro Sérgio Banhos, havia sugerido pagamento de R$ 596,6 mil e dito que irregularidades no uso do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha) foram "diminutos" e não justificavam reprovar as contas de Ciro, informa a Folha de S.Paulo.

Na decisão tomada por maioria, os ministros consideraram que houve falta de comprovação de alguns serviços da campanha, entre outras irregularidades. O MPE (Ministério Público Eleitoral) e a assessoria do TSE haviam sugerido multa maior, de R$ 1,27 milhão.

