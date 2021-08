TSE quer desmonetizar canais políticos durante as eleições

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prepara para os próximos meses, segundo a Folha de S. Paulo, uma resolução que vai barrar a monetização de canais políticos, tanto em nome de candidatos como de apoiadores, durante as eleições.

Para a Corte Eleitoral, os recursos arrecadados pelos canais representam financiamento privado de campanha, não permitido pela atual legislação. Parte dos magistrados do tribunal entende que a prática já pode ser considerada ilegal de acordo com as normas vigentes, mas uma nova resolução pode tornar a questão mais clara.

O objetivo do TSE é tornar as eleições mais transparentes, promover a isonomia nas propagandas políticas e prevenir abuso de poder econômico.

PUBLICIDADE

Desde quando o financiamento privado passou a ser proibido, nenhum procedimento foi aberto sobre situações do tipo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE