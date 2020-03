'TSE tem de confirmar se Maia foi eleito deputado ou presidente do Brasil', cutuca Flávio Bolsonaro

"Cabe confirmar com o TSE se Rodrigo Maia foi eleito deputado federal ou presidente do Brasil", disse o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, chamando as críticas do presidente da Câmara de "afronta à democracia" que "geram instabilidade política" edit

247 - Em resposta às críticas do presidente da Câmara dos Deputado, Rodrigo Maia (DEM-RJ), à postura de Jair Bolsonaro frente a pandemia do coronavírus, o senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para cutucar Maia e dizer que ele ameaça a democracia.

"Cabe confirmar com o TSE se Rodrigo Maia foi eleito deputado federal ou presidente do Brasil. Seus ataques diários ao Executivo são uma afronta à democracia, geram instabilidade política, dificultam investimentos e geração de empregos no país. O momento é de união", disse Flávio, dias depois do ato convocado pelo pai contra o Legislativo e o Judiciário.

Maia criticou a postura de Bolsonaro que, mesmo sob suspeita de contaminação pelo coronavírus, participou dos atos e cumprimentou apoiadores. “O presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas”, disse Maia, classificando a atitude como “um atentado à saúde pública”.