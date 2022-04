Twitter não apaga posts de Glenn contra Moro e ex-juiz aciona Justiça por ter sido chamado de 'corrupto'

A ação contra o jornalista vem após o Twitter sinalizar que não cumprirá a decisão da Justiça do Paraná, que determinou que fossem excluídas publicações de Greenwald edit

247 - Sergio Moro acionou a Justiça do Paraná contra o jornalista Glenn Greenwald para que sejam excluídos as postagens em que ele chama o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro de "corrupto".

A ação contra o jornalista vem após o Twitter sinalizar que não cumprirá a decisão da Justiça do Paraná, que determinou que fossem excluídas publicações de Greenwald.

Segundo reportagem do UOL, ao todo, a defesa de Moro pede a exclusão de sete tweets em que o jornalista critica o ex-juiz. A defesa de Moro disse que o Twitter se negou a cumprir decisão judicial proferida no início do mês para apagar os tweets de Glenn.

"É inusitado que o Twitter, mesmo depois de notificado formalmente, tenha se negado a cumprir uma determinação da Justiça para excluir publicações ofensivas do jornalista Greenwald contra Moro. Mesmo sabendo que terá de pagar uma multa diária de R$ 5 mil. O autor dos ataques contra Moro também tomou conhecimento, comentou e, igualmente, não cumpriu voluntariamente a decisão", disse.

O Twitter, por sua vez, afirmou que não se manifestaria sobre o caso. Mas, em resposta à Justiça do Paraná, segundo documentos a que o UOL teve acesso, a plataforma recomendava que a ação fosse redirecionada pela defesa de Moro a Greenwald, que é o autor dos tweets.

"Tem-se pleno conhecimento do usuário responsável pela publicação do conteúdo reputado ilícito, Glenn Greenwald. Dessa forma, toda e qualquer ordem de remoção de conteúdo reputado ilícito deveria ter sido direcionada exclusivamente a ele", diz a plataforma.

"No presente caso, não se revelam presentes a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional direcionada ao Twitter", conclui o Twitter.

