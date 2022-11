Twitter suspende conta de vice de Soraya Thronicke por insuflar grupos com suspeitas sobre as urnas

Em grupos bolsonaristas que pregam intervenção militar, as afirmações do professor da FGV Marcos Cintra foram reproduzidas como as de "pessoa pública, respeitada e famosa" edit

247 - O professor da Fundação Getúlio Vargas Marcos Cintra, que concorreu à vice-presidente na chapa de Soraya Thronicke (União Brasil-SP), teve a sua conta no Twitter retirada do ar, por ordem judicial.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o ex-secretário da Receita Federal no governo de Jair Bolsonaro (PL) fez publicações na plataforma alimentando afirmações golpistas em grupos bolsonaristas de que houve fraudes nas eleições presidenciais. O ex-secretário também fez críticas à conduta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a disputa presidencial e levantado questionamentos sobre o processo.

Economista e especialista em tributos, Cintra afirmou, sem apresentar nenhuma prova, que houve fraude na apuração de votos. Sua única fonte para afirmação foi que "verificou" por conta própria "dados do TSE" e afirmou não ver "explicação para o JB [Jair Bolsonaro] ter zero votos em centenas de urnas".

O economista citou como exemplo os estados de Roraima e São Paulo, onde Bolsonaro não teve votos em urnas específicas de cidades como Franca, Osasco e Guarulhos.

Em grupos bolsonaristas que pregam intervenção militar, as afirmações do professor da FGV foram reproduzidas como as de "pessoa pública, respeitada e famosa", que teriam credibilidade por ele ser "professor e PhD em Harvard".

