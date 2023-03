Ubes marca mobilização nacional e 'Revoga Ensino Medio' fica entre os assuntos mais comentados na internet

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente da União Nacional dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Jade Beatriz, informou nesta quinta-feira (2) pelo Twitter que integrantes da instituição estão fazendo articulações com o objetivo de reunir o maior número de pessoas em uma mobilização nacional marcada para o dia 15 de março. O objetivo é pressionar o governo federal a determinar o cancelamento da Lei nº 13.415/2017, aprovada na gestão de Michel Temer (MDB) e conhecida como Reforma do Ensino Médio.

"DIA 15 de março em todo o País: revoga novo ensino médio! Mobilize sua escola, seu Grêmio, professores e toda a comunidade escolar pelo #RevogaNEM", escreveu Jade em rede social.

Defensores do projeto aprovado no governo Temer argumentam que os estudantes têm um aprendizado mais direcionado para o mercado de trabalho. De acordo com pessoas contrárias à proposta, a interdisciplinaridade do conhecimento é necessária, mas, pela forma como ela foi criada, os conteúdos em sala de aula podem ser discutidos de forma superficial, o que prejudica o senso crítico dos alunos.

Pela reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ocupa 60% do total de horas letivas, o equivalente a 1.800 horas divididas entre 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. Os outros 40% do currículo são preenchidos pelos Itinerários Formativos, em que o jovem escolhe a área de conhecimento de sua preferência.

Segundo o projeto, o conteúdo não é dividido por matérias, mas sim por quatro áreas do conhecimento, como é feito na divisão do Enem: Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Inglês, Artes e Educação Física); Matemática e suas Tecnologias (Matemática); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física), e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia).

DIA 15 DE MARÇO EM TODO O PAÍS: REVOGA NOVO ENSINO MÉDIO!



Mobilize sua escola, seu Grêmio, professores e toda a comunidade escolar pelo #RevogaNEM.#RevogaJaNovoEnsinoMedio pic.twitter.com/SNgUsWU4Yh March 2, 2023

Você não precisa ser educador ou estudante pra lutar pela Educação Pública. Defender a educação é um dever de todos! Faça parte desse movimento. #RevogaJáNovoEnsinoMédio March 2, 2023

NEM? NEM EM SONHO!



O Novo Ensino Médio não serve NEM aos estudantes, NEM aos professores. Precarização da sala de aula não é solução! #RevogaNEM #RevogaJaNovoEnsinoMedio pic.twitter.com/z0ZkLkhimG — Jade Beatriz (@anajadebeatriz) March 2, 2023

A reforma do Ensino Médio faz a liga entre o teto de gastos, porque precariza, terceiriza e barateia a educação nacional, e entre as reformas trabalhistas e da previdência, porque forma uma massa de trabalhadores cada vez mais jovens e menos qualificados #RevogaJáNovoEnsinoMédio — Sofia Lisboa (@sofiabhlisboa) March 2, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.